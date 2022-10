Mutombo ha un tumore, Nba “Nostra grande famiglia con lui”

La leggenda del basket americano si sta curando ad Atlanta ROMA (ITALPRESS) – "La grande famiglia della NBA si stringe attorno a Dikembe Mutombo e a sua famiglia". E' quanto si legge in una nota dell'Nba che esprime la propria vicinanza a una leggenda del basket americano, 56 anni, alle prese con un tumore al cervello ed attualmente in curo ad Atlanta. "Sta ricevendo le migliori cure possibili da un team di specialisti e sta reagendo molto bene – prosegue la nota – Dikembe e la sua famiglia chiedono il rispetto della privacy durante questo periodo così da potersi concentrare sulle sue cure e sono grati per le vostre preghiere e gli auguri". – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). pc/red 16-Ott-22 13:10