Rugby: Mondiali donne. Italia ko, vince il Canada 22-12

Per i quarti si decide tra sette giorni con il Giappone ROMA (ITALPRESS) – Vince il Canada che supera una buona Italia per 22 a 12. I canadesi si mostrano più fisici davanti e decisamente cinici nelle fasi cruciali della gara e accedono ai Quarti di Finale. Alcuni errori di troppo nelle trame offensive costano molto caro al XV Azzurro, che illumina la sfida con alcune giocate di notevole fattura, subendo però l'uno-contro-uno nordamericano nella zona del breakdown ed il maggiore controllo del ritmo da parte della mediana in rosso. Nulla è ancora sfumato in direzione Quarti di Finale: tra sette giorni deciderà tutto la gara con il Giappone, sempre nella notte italiana tra sabato e domenica. foto: ufficio stampa Fir (ITALPRESS). pc/red 16-Ott-22 05:58