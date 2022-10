Volley: Fabris “Egonu come Baggio nel ’94”

Il presidente della Lega esprime solidarietà all'azzurra ROMA (ITALPRESS) – "Grazie, quello che fai tu va sempre bene. Sempre. Un altro veneto, Roberto Baggio, in occasione dei Mondiali di calcio di USA 1994, ai rigori finali sbagliò il suo. E perdemmo. Contro il Brasile, tanto per rimanere in tema. Subì di tutto. Anche per il fatto di essere di religione buddista, cacciatore e portare il codino. Ma era e rimase, ancora oggi lo è, un grande campione amato dagli italiani. Noi ti ammiriamo e ti vogliamo bene. Lascia stare il resto. Torna presto in Serie A. Già ci manchi". Sono le parole di Mauro Fabris, Presidente della Lega Volley Femminile esprimendo solidarietà a Paola Egonu. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 16-Ott-22 11:12