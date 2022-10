Calcio: Al via processo per presunta frode, Neymar in aula a Barcellona

Il fuoriclasse brasiliano, ora al Psg, rischia sino a due anni di carcere ROMA (ITALPRESS) – Neymar si è presentato al tribunale di Barcellona per il processo avente ad oggetto una presunta frode in merito al suo passaggio dal Santos ai blaugrana nel 2013. Oltre al fuoriclasse brasiliano ora al Psg, presenti in aula anche due ex presidenti del club catalano, Josep Maria Bartomeu (2014-2020) e Sandro Rosell (2010-2014). Sbarcato a Barcellona nel 2013 per la cifra ufficiale di 51,70 milioni di euro, il trasferimento del brasiliano ha sempre destato sospetti, al punto da allertare il fisco spagnolo, certo che l'ammontare dell'operazione sia in realtà di circa 107 milioni, bonus inclusi. Neymar, che non testimonierà sino a venerdì o a quello successivo (28 ottobre), rischia assieme al padre-agente sino a due anni di carcere per frode e corruzione. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 17-Ott-22 12:15