Calcio: Psg. Mbappé “Mai pensato di andare via, qui sono molto contento”

L'attaccante della nazionale francese: "Non ho chiesto di partire a gennaio" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Sono molto contento al Psg. Non ho mai chiesto di partire a gennaio, non ho capito come sia uscita questa notizia. Sono rimasto sorpreso come tutti. Ci sono persone che potrebbero pensare che io sia coinvolto in questo, ma non è così". Lo ha assicurato Kylian Mbappé dopo la vittoria contro l'Olympique di Marsiglia (1-0), quattro giorni dopo la polemica nata in Francia circa la sua presunta rottura con il Psg e l'intenzione di andar via a gennaio. "Sono un giocatore di calcio e la cosa più importante per me è giocare. Se sono arrabbiato con il Psg? No, per niente, qui sono molto felice – ha aggiunto il bomber francese – Non ho capito come sia uscita questa notizia il giorno della partita (di Champions, ndr) contro il Benfica. Non sono coinvolto, né da vicino né da lontano, in queste voci. Sono rimasto sorpreso come tutti gli altri", ha chiosato il campione del mondo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Ott-22 08:39