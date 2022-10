Motomondiale: Agostini “Bagnaia può diventare campione già a Sepang”

L'ex fuoriclasse: "Pecco viaggia ora su un'autostrada libera, non lo ferma più nessuno" ROMA (ITALPRESS) – "Pecco ha superato in classifica il povero Quartararo, ma mi sa che non lo ferma più nessuno. Magari diventa campione già a Sepang, anche se nelle moto meglio aspettare la matematica: può sempre succedere di tutto". Così, in un'intervista a 'La Repubblica', l'ex campione Giacomo Agostini, in vista del rush finale del Mondiale della motoGp che vede al comando la Ducati di Bagnaia. "Bagnaia in Australia ha scelto di accontentarsi? Ha fatto benissimo. È stato prudente. Intelligente. Pensa se per seguire l'istinto e cercare a tutti i costi di vincere, fosse finito a terra – ha aggiunto l'ex fuoriclasse delle due ruote, vincitore in carriera di ben 15 titoli iridati – Adesso viaggia su di un'autostrada libera: gli basta finire primo ancora una volta. Ci può riuscire benissimo, quella malese è una pista favorevole e praticamente è fatta. In sella si trova alla perfezione, come gli altri ducatisti: Bezzecchi ha già vinto il titolo di migliore esordiente dell'anno, non è un caso". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Ott-22 09:59