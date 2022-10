Tennis: Atp. Comanda sempre Alcaraz, best ranking per Musetti

Il toscano sale al numero 24 della classifica, Cecchinato torna nei top 100 ROMA (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz resta al comando del ranking Atp pubblicato oggi. Il giovane spagnolo precede sempre il connazionale Rafael Nadal ed il norvegese Casper Ruud. Nella top 10 guadagna una posizione il russo Andrey Rublev, ottavo a scapito dello statunitense Taylor Fritz, che scivola in nona piazza. Vincitore dell'Atp di Firenze, il canadese Felix Auger-Aliassime scala tre gradini e si innalza in decima posizione. Resta invariata la classifica di Jannik Sinner e Matteo Berrettini: l'altoatesino resta 12esimo, il romano 16esimo. Best ranking, invece, per Lorenzo Musetti: il toscano, semifinalista a Firenze, sale di 4 posti ed è 24esimo. Avanza di una posizione Lorenzo Sonego, 50esimo, mentre Fabio Fognini ne perde cinque ed è 64esimo. Torna nei top 100 Marco Cecchinato: il palermitano, trionfatore nel Challenger di Rio de Janeiro, fa un balzo di 19 posti sino ad occupare il numero 98. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Ott-22 11:32