Tennis: Torneo San Diego. Swiatek conquista il titolo

La polacca si impone in finale, battuta la croata Vekic in tre set SAN DIEGO (USA) (ITALPRESS) – Iga Swiatek ha vinto il titolo del "San Diego Open", torneo Wta 500 con un montepremi pari a 757.900 dollari che si è disputato sui campi in cemento del Barnes Tennis Center e che ha riportato dopo nove anni il tour femminile nella città californiana. La tennista polacca, numero uno del mondo e del seeding, ha battuto in finale in tre set la croata Donna Vekic con il punteggio di 6-3 3-6 6-0. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Ott-22 08:15