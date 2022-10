Volley: Mondiali. Federazione internazionale approva format a 32 squadre

Otto selezioni in più per l'edizione maschile e femminile del 2024 ROMA (ITALPRESS) – Appena messi in archivio i Mondiali di volley femminili con il trionfo della Serbia (ed il bronzo dell'Italia), la Fivb, la federazione internazionale, ha approvato il format delle competizioni iridate con 32 squadre, e non più 24. Ci saranno dunque otto gironi da quattro con le prime due che si classificheranno alla fase finale, a cominciare dagli ottavi. L'ultimo Mondiale maschile, conclusosi con la vittoria della Nazionale il mese scorso, ha visto la partecipazione di 24 squadre, ma già una fase a eliminazione diretta al termine di quella a gironi. Non si conoscono ancora le nazioni che ospiteranno i prossimi Mondiali, nel 2024. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 17-Ott-22 11:57