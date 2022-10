A Webuild un lotto da 616 mln per la linea ferroviaria Palermo-Catania

MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo Webuild, in consorzio, ha vinto un lotto da 616 milioni di euro di valore complessivo della linea ferroviaria veloce Palermo-Catania, il progetto di mobilità sostenibile che contribuirà a rendere più veloci, sicuri e puntuali i collegamenti tra le due città siciliane. Si tratta del Lotto 4b, per la progettazione esecutiva e la realizzazione della tratta funzionale Nuova Enna-Dittaino. I lavori saranno eseguiti dal Gruppo Webuild, in quota al 70% e leader del consorzio realizzatore, insieme con Pizzarotti (al 30%). Commissionato da RFI (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), il lotto sarà finanziato anche con fondi PNRR. L'avvio dei lavori è previsto a valle della fase di progettazione, che sarà avviata entro l'anno. Per la realizzazione dei lavori, si stima saranno occupate 650 persone, diretti e di terzi, con una filiera di 100 imprese. Sulla stessa linea, Webuild sta già realizzando la tratta Bicocca-Catenanuova. Il Lotto 4b prevede la realizzazione di 15 chilometri di nuova linea ferroviaria veloce, sviluppati quasi tutti in gallerie e viadotti, con 3 tunnel, per un totale di 8,5 chilometri di linea, e 5 viadotti, per complessivi 2 chilometri circa. Prevista anche la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Enna e l'ammodernamento della stazione Dittaino. A premiare il risultato ottenuto ha contribuito soprattutto la qualità del progetto e la previsione di soluzioni a forte componente di sostenibilità per i territori e di economia circolare. Sono state infatti proposte soluzioni realizzative volte a minimizzare l'impatto dei cantieri sul territorio interessato dalle opere e l'introduzione di processi avanzati di economia circolare. Previsto, ad esempio, il reimpiego nelle lavorazioni di circa il 99% degli inerti generati dalle attività di scavo, oltre che sistemi volti a garantire il recupero e il riutilizzo delle acque industriali e delle acque piovane, l'efficientamento dei consumi energetici e l'autoproduzione energetica mediante impianto fotovoltaico. La linea Palermo-Catania rientra nell'iniziativa per lo sviluppo della mobilità sostenibile promossa dall'Unione Europea per realizzare il sistema dei Corridoi europei TEN-T, a cui Webuild contribuisce in Italia anche con ulteriori progetti, come il Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova e tratte rilevante della Galleria di Base del Brennero nel Nord dell'Italia e, al Sud, tratte della linea ad alta velocità Napoli-Bari. – foto ufficio stampa Webuild – (ITALPRESS). fsc/com 20-Ott-22 14:01