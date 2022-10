Ulivieri “Napoli perfetta, ha qualcosa più della Roma”

"Sarà una partita spettacolare, con un Olimpico stracolmo e ci sarà da divertirsi". ROMA (ITALPRESS) – "Ad oggi il Napoli è una macchina perfetta e, quando sembra scricchiolare, da qualche parte Spalletti ha sostituzioni tali da creare problemi agli avversari. Chi entra, lo fa con grande determinazione. Il Napoli è cambiato molto, sul piano del gioco ma soprattutto sul piano morale: quest'anno è squadra. Sarà una partita spettacolare, con un Olimpico stracolmo e ci sarà da divertirsi. Probabilmente il Napoli in questo momento ha qualcosa in più della Roma". Così Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, sul big match di domenica sera tra Roma e Napoli. Sull'anomalo campionato spezzato a metà dal Mondiale, Ulivieri spiega che "questa stagione è strana perchè ci sono due partenze e due finali, soprattutto chi è abituato a partire forte probabilmente ha anche dei vantaggi. Però tutte le squadre si stanno attrezzando. E poi bisogna sottolineare i tanti, troppi infortuni di questa stagione. Credo che le principali cause siano gli impegni ravvicinati e l'alto agonismo in un campionato di 15 giornate così compresse, più coppe europee: i giocatori non ce la fanno a recuperare". Colpa anche delle cattive condizioni dei terreni di gioco, come ha detto Sarri? "Mi sembra esagerato parlare di un Olimpico che provoca danni, sarà stata un'eccezione: solitamente è un bel terreno". Sui due allenatori esordienti Palladino (Monza) e Bocchetti (Verona), Ulivieri aggiunge che "hanno cominciato bene, d'altra parte c'è un ricambio naturale dettato dall'età. Dietro ai grandi stanno emergendo giovani molto bravi, come ad esempio De Zerbi, e ne abbiamo bisogno perché probabilmente andremo incontro a un periodo di grande difficoltà economica e sarà ancora più importante l'opera degli allenatori. Comunque, come dimostra la classifica di FourFourTwo, la scuola italiana si conferma di grande tradizione, credo sia una buona scuola e poi c'è un tirocinio importante sul piano tattico nei nostri campionati". Infine, su una maggiore apertura della classe arbitrale e sulla possibilità di invitare un arbitro a parlare o di rendere note le conversazioni del Var, Ulivieri chiosa: "Premetto che ho la malinconia di quando entravamo in campo e non dovevamo parlare con la mano davanti alla bocca, ma il mondo sta andando in questa direzione. Si vuole vedere e sapere tutto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/com 20-Ott-22 14:56