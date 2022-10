Abidal, Candela e Mkhitaryan alla Partita per la Pace

Tanti i campioni in campo il 14 novembre all'Olimpico nell'iniziativa promossa dal Papa ROMA (ITALPRESS) – Eric Abidal, Vincent Candela, Henrikh Mkhitaryan, Daniel Osvaldo e ovviamente Diego Maradona junior: sono questi i nuovi calciatori che parteciperanno alla Partita per la Pace, prevista allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 novembre. L'iniziativa è promossa da Papa Francesco e organizzata come evento interreligioso benefico dal Movimento Pontificio per l'Educazione Scholas Occurrentes. La Partita, giunta alla terza edizione, vedrà la partecipazione delle più grandi stelle e leggende del calcio, di diverse religioni e credenze, che insieme al Papa faranno questo nuovo appello alla pace. L'evento sarà anche l'occasione per ricordare Diego Armando Maradona, che nelle precedenti edizioni ha supportato e partecipato alla Partita, ed è stato capitano della squadra di Scholas. Alla Partita, quindi, prenderanno parte: Abidal, ex stella del Barcellona di Guardiola e campione del mondo con la Francia, Mkhitaryan, attuale giocatore dell'Inter ed ex della Roma, Vincent Candela, campione del mondo e d'Europa con la Francia e campione d'Italia con la Roma, Daniel Osvaldo, ex calciatore della Roma e della Nazionale italiana, e Diego Armando Maradona junior, che insieme alla sua famiglia, unita per la prima volta, sarà protagonista del tributo al suo papà. Questi campioni si aggiungono a quelli già annunciati, quali Ciro Immobile che, nonostante l'infortunio gli impedirà di giocare, sarà presente per sostenere l'evento, Ciro Ferrara, testimonial dell'iniziativa, Ronaldinho, Caniggia e Hristo Stoichkov. Durante la Partita sarà utilizzata una particolare tecnologia olografica, che regalerà agli spettatori uno spettacolare show, mai visto prima, che consentirà di riportare a galla emozioni e ricordi del numero 10 più celebre al mondo. – Foto Ufficio Stampa Partita per la Pace – (ITALPRESS). mc/com 21-Ott-22 12:23