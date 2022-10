Calcio: Monza. Palladino “Emozionante affrontare un grande Milan”

"Lo sarà soprattutto per Berlusconi e Galliani, noi siamo in continuo miglioramento", dice il tecnico dei brianzoli MONZA (ITALPRESS) – "La prima volta con il Milan è emozionante per tutti, ma in particolare per Berlusconi e Galliani, il duo della leggendaria squadra che vinse tutto". Questo il primo pensiero di mister Raffaele Palladino alla vigilia della sfida del Meazza contro i rossoneri. Il suo Monza è reduce dalla bella vittoria di Udine in Coppa Italia: "Vedo una squadra in continuo miglioramento, ma non dobbiamo perdere di mira quello che è il nostro obiettivo, la salvezza – dice il tecnico biancorosso -. Petagna? A Udine è stato protagonista di un gran gol, ma deve ancora migliorare la sua condizione fisica". Grande stima per il Milan e per il collega rossonero. "Una grande squadra con un gran mister come Pioli, noi proveremo a fare la nostra partita anche se il tempo è stato tiranno, non abbiamo avuto molti giorni per prepararci". Izzo non sarà convocato, squalificato Rovella. La formazione di domani potrebbe vedere Donati in campo al posto di Caldirola. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pfr/ari/red 21-Ott-22 19:37