Mondiali2022: Uruguay, cinque “italiani” fra i 55 pre-convocati

Vina, Olivera, Vecino, Satriano e Alvarez nella lista del ct Alonso MONTEVIDEO (URUGUAY) (ITALPRESS) – C'è anche un po' di Italia nella lunga lista dei pre-convocati dell'Uruguay per i Mondiali in Qatar. Il ct Diego Alonso ha presentato una lista di 55 nomi – 6 portieri, 21 difensori, 18 centrocampisti e 10 attacanti – nella quale figurano anche cinque giocatori che militano in serie A. Si tratta di Matias Vina della Roma, Mathias Olivera del Napoli, Matias Vecino della Lazio e degli attaccanti Martin Satriano (Empoli) e Agustin Alvarez (Sassuolo). L'Uruguay è nel gruppo H con Portogallo, Ghana e Corea del Sud. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 21-Ott-22 19:37