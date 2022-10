Tennis: Torneo Napoli. Fognini sconfitto al secondo turno

Il ligure si arrende con un doppio 6-1 allo spagnolo Carreno Busta NAPOLI (ITALPRESS) – Fabio Fognini è stato sconfitto al secondo turno (ottavi) alla Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo. Il 35enne di Arma di Taggia, n.64 del ranking, si è arreso allo spagnolo Pablo Carreno Busta, 15 Atp e primo favorito del seeding, con il punteggio di 6-1 6-1. Il match era iniziato ieri sera e sospeso dopo appena nove minuti per l'umidità sul campo, con il 31enne di Gijon in vantaggio 3-0 con doppio break. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 21-Ott-22 12:18