Calcio: Lazio senza Immobile, Sarri “Ciro per noi come Mbappè per Psg”

"Atalanta rullo compressore, sarà dura", dice il tecnico biancoceleste ROMA (ITALPRESS) – Una Lazio "più di palleggio" che "sa affrontare e superare le difficoltà" si prepara alla trasferta contro l'Atalanta in quella che sarà la prima gara stagionale senza Ciro Immobile. L'attaccante deve gestire una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro, ma potrebbe tornare prima del 2023. Anzi, Maurizio Sarri lascia uno spiraglio: "Stiamo facendo tutti i tentativi possibili, è deciso e tosto, vuole accorciare i tempi – annuncia in conferenza stampa -. Ma si può fare se non c'è margine di rischio. Ho visto il piano terapeutico ed è bello tosto. È il piano di uno che si è messo a disposizione per cercare di recuperare un po' prima". Domani, al Gewiss Stadium (ore 18), contro i bergamaschi, però, l'attaccante azzurro non ci sarà e Sarri non ha un sostituto di ruolo. "L'assenza di giocatori con certi numeri è sempre pesante. Se il Psg non ha Mbappè, è preoccupato. Stesso discorso per il Barcellona con Lewandowski – spiega il tecnico -. Ci manca un calciatore importante, dobbiamo dare di più. Tra le alternative manca un attaccante con caratteristiche simili, dobbiamo cercare qualcosa di diverso. Pedro, Felipe e Cancellieri ci proveranno. Rigorista? Va chi se la sente". Nessun rimpianto invece sulla gestione fisica di Immobile. "In quella settimana aveva solo un piccolo acciacco al ginocchio dell'altra gamba – spiega Sarri -. Non aveva dato segnali muscolari. Ci sono tre giocatori che hanno giocato più di lui. Se guardo al Barcellona, Lewandowski l'ho sempre visto in campo. Inutile farsi tante 'masturbazioni mentali'". Contro l'Atalanta, la Lazio di Sarri cambierà anche l'approccio di gioco: "Senza Ciro, le nostre caratteristiche devono essere ancor più incentrate sul palleggio rispetto alla ricerca di profondità. Non possiamo mettere palla lunga, bisogna migliorare l'espressione di quel che vogliamo fare, col coraggio di uscire puliti". Un compito duro contro un'Atalanta che "è un rullo compressore" e "pericolosa" come tutte le "squadre di Gasperini che possono allenarsi tutta la settimana". Contro l'Udinese (0-0), sono arrivati buoni segnali. "Siamo molto più capaci dell'anno scorso di affrontare e superare le difficoltà. È un punto di partenza. L'anno scorso la partita con l'Udinese l'avremmo persa. Tra due mesi dovremo invece essere in grado di vincerla", ha concluso Sarri.