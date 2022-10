Calcio: Sottil “Conosco Toro e Juric, metteremo fame, corsa e cuore”

Il tecnico dell'Udinese: "Vogliamo continuare a essere protagonisti" UDINE (ITALPRESS) – Lanciatissima in campionato, fuori dalla Coppa Italia. L'Udinese di Andrea Sottil vuole mettersi alle spalle la delusione per la sconfitta casalinga contro il Monza nei sedicesimi della competizione nazionale e, contro il Torino, cerca immediato riscatto per riprendere la propria corsa nella classifica di Serie A. "Parliamo di due competizioni diverse – dice il tecnico dei friulani -. Vanno ben distinti i percorsi di Coppa Italia e di campionato. Abbiamo assolutamente archiviato, così come le vittorie e i pareggi. Ci dispiace aver abbandonato la Coppa, ma è inutile tornarci sopra. Pensiamo solamente all'obiettivo che abbiamo di fronte, ossia il Torino. È una squadra molto motivata, così come noi. In questi giorni intensi ci siamo migliorati e abbiamo pensato a come portare avanti la nostra idea di gioco. Sono molto soddisfatto di questi allenamenti". Sottil ha già in mente che partita aspettarsi sia da parte del Toro che, ovviamente, della sua Udinese. "Il Torino lo conosco bene e anche il loro allenatore. Hanno una precisa identità e un modo di giocare ben delineato, marchio di fabbrica di Ivan Juric – dice Sottil – Ma noi giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico e dobbiamo pensare a noi come abbiamo sempre fatto, a vivere il presente spingendo per 100 minuti, a vincere a duelli con fame, con corsa, cuore e spirito di sacrificio. È un test molto stimolante". In campionato la striscia di nove risultati utili consecutivi è ancora aperta, ma l'allenatore scaccia via questo pensiero con un gesto della mano. "Non penso a quello che è successo prima, ma solo a battere il nostro avversario domani. Tutte le partite sono dure e nutriamo il massimo rispetto per i nostri avversari, ma dobbiamo continuare a essere protagonisti". Sottil ha vestito la maglia granata nelle giovanili e al suo esordio nel massimo campionato. "Sono cresciuto calcisticamente nel Torino e ho ricordi bellissimi. Mi hanno lanciato come giocatore professionista e sono molto legato a livello professionale, ma adesso è un altro Toro – commenta, secco – In tutti questi anni non mi sono mai sentito vicino a loro, ho preso altre strade. Oggi sono orgogliosamente allenatore dell'Udinese, l'unica squadra che volevo allenare se avessi avuto una chiamata in Serie A. Sono strafelice e molto concentrato sul lavoro da fare". Il Torino sta incontrando qualche difficoltà a concretizzare le azioni offensive, ma Sottil non imputa questo alla mancanza di qualità lì davanti. "Le annate sono tutte diverse, i giocatori cambiano e di conseguenza le caratteristiche delle squadre. Loro hanno attaccanti molto competitivi, Juric può decidere se dare o meno punti di riferimento lì davanti. Ha trequartisti veloci e dovremo essere pronti a entrambe le situazioni". "Prevedo – continua il tecnico – una partita molto fisica dove avrà la meglio chi avrà più fame nel vincere i duelli. Abbiamo le armi per far male ed essere incisivi. I ragazzi stanno tutti bene, posso scegliere serenamente con chi iniziare. Le ultime considerazioni come sempre le farò stasera, distinguendo tra partita iniziale e in corso". Chi dovrebbe rivedersi dal 1' è Walace, inutilizzato contro il Monza. "È un centrocampista con caratteristiche uniche in questa squadra: grande fisicità, ottimo senso tattico, dà intensità e sa giocare bene a calcio. È difficile da sostituire – riconosce Sottil -. Ci sono dei giocatori che sono punti di riferimento, e questo è un bene, ma tutti devono sentirsi coinvolti perché sono stati e saranno importanti per vincere". Un altro dei giocatori più utilizzati è lo squalificato Becao, che comunque non avrebbe preso parte al match: "Sta cercando di smaltire un risentimento muscolare. Speriamo di recuperarlo prima possibile". In chiusura, il mister loda l'atteggiamento dei suoi giocatori dopo la sconfitta di mercoledì. "Quando la squadra è compatta e anche chi non è scelto dall'inizio tifa per i compagni, è la vittoria più bella. Dobbiamo continuare a fomentare questa mentalità. Ci sono tanti leader che passano questa determinazione, questo senso di appartenenza. Mi piace che tutti i giorni i ragazzi vogliano essere protagonisti. Se viviamo il presente con questo atteggiamento, sono sicuro che domani i ragazzi faranno una gara perfetta". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 22-Ott-22 14:14