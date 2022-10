Calciomercato: CR7 e Joao Felix, ipotesi scambio tra ManUtd e Atletico

I due portoghesi in rotta con i rispettivi club e allenatori MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Joao Felix in crisi con Diego Pablo Simeone, Cristiano Ronaldo in rotta con Erik Ten Hag. Il presupposto per parlare di un possibile scambio tra i due giocatori portoghesi tra Atletico Madrid e Manchester United parte da qui. Lo scrive Deportes Cuatro, aggiungendo che il diretto interessato è Jorge Mendes, agente di entrambi. Ronaldo è ormai ai margini della prima squadra al ManUtd, non è stato convocato per il Chelsea e con Ten Hag non c'è mai stato feeling. In estate si era già parlato di un possibile interessamento dell'Atletico per CR7, non se ne fece nulla, adesso le indiscrezioni tornano in circolo, proprio in virtù della situazione che Joao Felix sta vivendo a Madrid dove i rapporti con Simeone non sono più come prima. Il Manchester United è uno dei club interessati, così come Psg e Bayern, ma CR7 potrebbe avere un ruolo importante per i red devils, anche se poi ci sarebbe comunque da mettersi d'accordo sui cartellini, vista la differenza di età e tutto il resto. Per l'ex Juve, però, c'è un'altra pista che porta negli Stati Uniti: interessa all'Inter Miami di David Beckham. Secondo la stampa inglese tutto è ossibile, anche per il ManUtd è pronto a lasciare libero a gennaio lo stesso Ronaldo. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 22-Ott-22 12:55