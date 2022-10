Motomondiale: Gp Malesia. Pole e record della pista per Foggia in Moto3

L'italiano della Leopard partirà davanti a tutti a Sepang, quindo Migno SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Dennis Foggia (Leopard) partirà in pole position nel Gran Premio della Malesia di Moto3 in programma domani a Sepang. Il pilota italiano ha battuto anche il record della pista (2'11"411) e ha messo in fila quattro spagnoli: Izan Guevara (+0"224), Sergio Garcia (GasGas, +0"263) della GasGas, Jaume Masia (Red Bull +0"340) e Daniel Holgado (Red Bull, +0"425). Quinto posto per l'italiano Andrea Migno (Rivacold Snipers, +0"432), quindi due giapponesi, Sasaki (Sterilgarda Husqvarna Max, +"0496) e Tatsuki Suzuki (Leopard +0"523). Completano la top ten Rossi (Sic 58, +0"549) e David Munoz (Boe Motorsports +0"640). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/ari/red 22-Ott-22 08:36