Calcio: Gadizis “Milan un gigante che sta tornando in vita”

"Il nuovo stadio? Speriamo di partire il prossimo anno" MILANO (ITALPRESS) – "Il Milan è uno dei giganti del calcio. Se ne dovrebbe parlare come si parla del Real Madrid. Ha solo bisogno di essere riportato in vita e penso che lo stiamo facendo, ma stiamo solo concludendo la prima fase. La prossima fase di crescita sarà davvero importante". Chiamato nel 2018 da Elliott, Ivan Gazidis è uno degli artefici della rinascita rossonera. Il Ceo del club, in una lunga intervista alla Espn, ripercorre le tappe che hanno permesso al Milan di tornare competitivo in Italia e in Europa. "Non era un'opzione comoda o con poche pressioni ma allo stesso tempo credevo nel fatto di poter portare qualcosa di nuovo in Italia, il Milan è una delle più grandi squadre di calcio al mondo", ricorda a proposito del suo arrivo. Gazidis si è trovato a gestire una situazione complicata: "C'erano molti contratti pesanti, sballati rispetto alle prestazioni, potrei fare almeno 10 esempi. E i giocatori, quando sono pagati in eccesso rispetto alle loro prestazioni, sono davvero difficili da cedere. E anche quando riesci a farlo, hai bisogno di sostituti e quindi di spendere soldi. A quel punto la questione è come spendere in modo efficace ed efficiente". Uno dei pilastri del nuovo corso è stato puntare sui giovani. "Abbiamo affrontato molto scetticismo rispetto alla nostra politica – ammette Gazidis – Penso che l'Italia in generale sia scettica sul dare una possibilità ai giovani e nel caso del Milan si pensava che potessero essere schiacciati dalle pressioni del pubblico e dell'ambiente di San Siro". Ma mercato dopo mercato, il Milan ha abbassato l'età media della squadra, alzandone al contempo il livello: nell'estate 2019 sono arrivati Bennacer, Theo Hernandez, Krunic e Leao. "E ancora oggi sono elementi fondamentali della squadra". Merito anche di Paolo Maldini, il cui apporto in sede di trattativa è "fondamentale: è il nostro punto di riferimento, parla con i giocatori per capire cosa pensano e cosa li motiva. Lui conosce le insicurezze che hanno i giovani, le ha vissute anche lui, conosce le loro preoccupazioni". L'esempio migliore è Theo Hernandez: "Paolo ha capito che aveva dei margini di crescita, lo ha preso sotto la sua ala e lo si vede ancora oggi. Va agli allenamenti ogni giorno, non invade il territorio dell'allenatore ma ha sempre una parola per un giocatore per quello che sta passando, per quello che è successo nell'ultima partita. Theo guarda a Paolo quasi come un secondo padre e Paolo ha quel rapporto con diversi giocatori". Ma le cose non sono decollate subito. Lo 0-5 con l'Atalanta prima della sosta natalizia tre anni fa "è stato forse il punto più basso, poi è arrivato il Covid. Stavamo iniziando a vedere dei germogli, credevamo di fare le cose giuste. Ma in realtà, qualcosa è cresciuto all'interno del gruppo durante il lockdown. Pioli è un po' come Maldini, vuole capire i giocatori come persone e ci tiene a loro. E questo li rende pronti anche a correre attraverso i muri per lui". Anche gli inserimenti di campioni esperti come Ibra e Kjaer sono stati fondamentali: "Ibra non accetta mai meno del 110% da nessuno in nessun momento. E' estremamente esigente con tutti. Penso che il nostro ambiente, riuscire a portare questo gruppo allo scudetto fosse la sfida perfetta per lui". Obiettivo centrato nella scorsa stagione, anche grazie all'esplosione di un giocatore come Leao. "Non ha avuto una vita facile qui, aveva bisogno di un po' di tempo e di sostegno e li ha avuti. Non ci siamo discostati molto dal nostro piano: dovevamo mettere a posto i conti, Elliott ha dovuto mettere più soldi nel breve termine ma dall'altro lato la situazione ci imponeva di avere fiducia in questo gruppo". Per quanto riguarda il nuovo lo stadio, "c'è una luce molto grande alla fine del tunnel. Sono molto ottimista sul fatto che il progetto partirà il prossimo anno con tutte le approvazioni necessarie". Infine, per quanto riguarda il suo di futuro visto che il contratto scade a inizio dicembre, Gazidis resta sul vago: "Credo davvero che la prima responsabilità di un amministratore delegato sia cercare di rendersi sostitu ibile. Questa è un'organizzazione davvero solida con un'ottima gestione. Se il club è in una posizione migliore ora rispetto a quattro anni fa, è interamente merito degli sforzi di molte persone: la dirigenza, lo staff, i giocatori e lo staff tecnico. E la nuova proprietà vuole spingersi oltre". Non manca però un passaggio sulla Superlega, progetto al quale inizialmente il Milan aveva aderito salvo poi sfilarsi quasi subito: "Le grandi spese che stiamo vedendo nel calcio stanno creando molta tensione nel sistema, stanno rendendo il calcio meno competitivo. È uno spettacolo meraviglioso ma ci sono sempre meno squadre che sono in grado di competere finanziariamente a un certo livello. L'epicentro di tutto questo è la crescita della Premier League, poi è arrivato il Psg e squadre come Real, Barcellona e Bayern saranno sempre lì. Il calcio italiano è rimasto indietro, l'unico club nell'ultimo decennio è stato in grado di essere competitivo perché ha investito in un nuovo stadio e ha fatto le cose bene è la Juventus". "Ma se il calcio diventa solo spesa e questa è l'unica unità di misura per cui ci sono tante pressioni perchè si spenda e a volte sembra che sia la cosa che conta di più, allora è scoraggiante – ammette Gazidis – Deve esserci posto per le idee e non solo per i soldi. Deve esserci posto per sognare e nuove storie. Stiamo lottando per trovarlo. La Superlega è stato un modo sbagliato di dare sfogo a questa tensione tra club. Di fatto la Premier League è già una Superlega e il resto d'Europa sta cercando di trovare un modo per avere un futuro vibrante. Sono 15 anni che sostengo che bisogna colmare il divario che esiste tra i ricavi della Champions e quelli dell'Europa League". E come il Milan, anche l'Italia calcistica "è un gigante addormentato. Il calcio italiano ha attraversato un periodo difficile, ma sono assolutamente convinto che tra 10 anni sarà fiorente, si giocherà in stadi moderni, offrendo il miglior calcio". E in questo senso un nuovo stadio a Milano "non avrà un impatto solo sul nostro club o sulla città ma sull'Italia intera". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 26-Ott-22 15:56