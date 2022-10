Calcio: Pablo Marì “Monza in crescita, non dobbiamo porci limiti”

"L'obiettivo è la salvezza, tutto quello che verrà in più sarà il benvenuto" MONZA (ITALPRESS) – "Non dobbiamo porci limiti. Bisogna andare passo per passo, ci sono molte cose da migliorare come club, come squadra, come giocatori e arriveremo dove dobbiamo arrivare. Ma il Monza è un club in crescita, un progetto grandissimo sostenuto da due persone che hanno fatto la storia del calcio. Quest'anno è importantissimo, l'obiettivo è la salvezza, tutto quello che verrà in più sarà il benvenuto". Parla da leader consumato Pablo Marì, difensore spagnolo classe 1993, che dopo essersi messo in luce all'Udinese è diventato in breve tempo una colonna del Monza. "Essere leader mi viene naturale – racconta in un'intervista ad 'As' – Voglio responsabilità e qui me le hanno date sin dal mio arrivo, sono il secondo capitano e ne sono felice. Non ho paura delle responsabilità. Non mi considero una persona arrogante, cerco di trasmettere la mia leadership attraverso il lavoro, l'umiltà, l'essere professionale tutti i giorni". Eppure la stagione del Monza era iniziata male, poi con l'arrivo di Palladino in panchina il trend è cambiato. "Cosa non ha funzionato all'inizio? Eravamo in molti nuovi, in Italia ci sono molti sistemi di gioco e alcuni di noi erano abituati a giocare a 4, altri a cinque, altri uomo contro uomo. La chiave era metterci insieme, Stroppa non c'è riuscito ma Palladino sì, ci ha dato molte armi e ci alleniamo duramente per essere al livello a cui siamo", sottolinea ancora Pablo Marì, arrivato in prestito dall'Arsenal. "Volevo guadagnarmi un'occasione agli occhi di Arteta ma nel momento in cui mi è stato detto che non contavano su di me, l'Italia ha attirato moltissimo la mia attenzione. In Italia la chiave è l'intelligenza tattica, l'adattarsi all'avversario in ogni partita che è uno dei miei punti di forza". Per quanto riguarda Berlusconi e Galliani, il primo "lo abbiamo visto in tre-quattro occasioni, è venuto a incoraggiarci nello spogliatoio. Con Galliani andiamo d'accordo, è presente a tutti gli allenamenti e in tutti i viaggi, è una persona che ci sta molto vicino. A livello personale è stata una piacevole sorpresa. Ma non credo che avere Galliani e Berlusconi influisca sul campo o a livello mediatico, quello che stiamo ottenendo ce lo siamo guadagnati". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Ott-22 19:26