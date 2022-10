Calcio: Vinicius “Mi vedo al Real ancora a lungo, Benzema un esempio”

"Il gol nella finale di Champions è il mio preferito ma non voglio fermarmi qui" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Dove mi vedo fra cinque anni? Al Real. Sono certo di poter continuare a giocare qui per molto tempo e questo vale per gli altri giovani che sono qui come Camavinga, Rodrygo, Valverde, Tchouameni, Militao… Abbiamo oggi una grande rosa e da qui a 3-4 anni sarà ancora più forte". Classe 2000, in blancos da quando aveva 18 anni, Vinicius Junior è il simbolo di quella nouvelle vague che si sta prendendo il Real Madrid, in un mix perfetto con la vecchia guardia rappresentata dai vari Benzema, Modric o Kroos. "Karim mi insegna tanto tutti i giorni e io faccio di tutto perchè possa segnare tanti gol come nella scorsa stagione – dice a proposito del francese in un'intervista a 'Goal' – Mi ha aiutato molto e io cerco di ripagarlo in campo. Dopo tanto tempo con Cristiano, essere la stella della squadra è molto importante per lui e io sono felice di dargli una mano. Quanti gol mi piacerebbe segnare in questa stagione? Gli unici numeri che ho in testa sono quelli dei trofei che posso vincere. Gol e assist contano ma è ancora più importante quello che faccio in campo per aiutare la squadra". Vinicius è anche l'uomo che ha deciso la scorsa finale di Champions contro il Liverpool. "Il gol nella finale di Champions è il mio preferito e il più importante, è il gol che sognavo, ma non voglio fermarmi qui, voglio continuare a fare la storia nel più grande club del mondo. Il Pallone d'Oro? Lavoro per continuare a crescere e fare grandi cose con la squadra, se facciamo bene come nella scorsa stagione i premi individuali arriveranno". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Ott-22 13:18