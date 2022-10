Tennis: Sinner ai quarti a Vienna, sfiderà Medvedev

Il 21enne di Sesto Pusteria regola in due set Cerundolo VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Obiettivo centrato per Jannik Sinner, che stacca il biglietto per i quarti di finale dell'"Erste Bank Open", Atp 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si disputa sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 12 del ranking e sesto favorito del seeding, rientrato nel tour a tre settimane e mezzo dall'infortunio alla caviglia destra rimediato in semifinale a Sofia, supera anche l'argentino Francisco Cerundolo: 7-5 6-3. Per Sinner ora la sfida contro Daniil Medvedev, testa di serie numero 1: il russo si è aggiudicato tutti e tre i precedenti, l'ultimo alle Atp Finals dello scorso anno. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Ott-22 19:11