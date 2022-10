371 migranti salvati dalla Geo Barents di Medici senza frontiere

ROMA (ITALPRESS) – Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, ha effettuato un nuovo salvataggio. 103 persone, tra loro 22 bambini e un uomo con una gamba rotta, sono state tratte in salvo da una barca di legno in difficoltà in acque internazionali. Attualmente a bordo ci sono 371 persone soccorse in 5 distinte operazioni di salvataggio. Tra i sopravvissuti, 3 donne incinte e 55 minori, il più piccolo ha solo 11 mesi. – foto ufficio stampa Medici senza frontiere – (ITALPRESS). fsc/com 28-Ott-22 18:18