Calcio: Baroni “Con Juve arrabbiata un grande Lecce per noi e i tifosi”

"Hanno grande fisicità e qualità, noi ci siamo preparati bene", dice il tecnico giallorosso LECCE (ITALPRESS) – Il Lecce si appresta a ospitare la Juventus in un Via del Mare gremito, domani pomeriggio, alle ore 18. "Aspettiamo una Juventus arrabbiata dopo l'eliminazione in Champions League, ma non credo che siano al di sotto dei loro standard qualitativi e non ha senso fare un confronto tra noi e loro – le parole di mister Baroni in conferenza stampa -. Non sarà facile, ma dobbiamo provarci. In settimana abbiamo lavorato bene e preparato la partita come al solito, focalizzandoci molto sugli errori commessi a Bologna. Dobbiamo fare una grande prestazione per noi stessi e per i nostri tifosi, che stanno riempiendo lo stadio. Onestamente faccio fatica a trovare punti deboli nella Juventus e penso anche che sarebbe sbagliato concentrarci troppo sull'avversario. Meglio guardare prettamente in casa nostra, con la massima attenzione, così da andare avanti come abbiamo sempre fatto. Siamo pronti per difenderci contro una squadra che vanta grande fisicità, oltre che grandissima tecnica". Baroni l'ambiente Juve lo ha frequentato e lo conosce. "L'esperienza alla guida della Primavera bianconera mi ha dato tanto, lavorare in un top club è stato incredibile – spiega il tecnico dei salentini -. Ogni volta che trovo coloro che mi diedero quell'opportunità sono ben felice di ringraziarli". Il tecnico è poi tornato sulla gara persa con il Bologna: "È una di quelle partite che vorrei proprio rigiocare. Ci è mancato lo spirito giusto per rimanere concentrati nonostante il doppio svantaggio, ma dobbiamo anche capire che quando non si vince si impara sempre qualcosa. Abbiamo analizzato attentamente quella sconfitta. Ancora una volta abbiamo registrato episodi che potrebbero mettere a dura prova qualsiasi squadra. Eravamo partiti bene, così come a Roma, dove ci sono stati quel rosso e quel rigore a tagliarci le gambe. Tutto questo fa comunque parte del processo di crescita, ma dobbiamo reagire tutti insieme, anche chi non vuole ascoltare, anche contro episodi non facili da assorbire. Vogliamo farlo soprattutto per chi ci sostiene ogni domenica, perché il primo dolore dopo certe sconfitte è per loro". Diversi i dubbi di formazione, con Umtiti e Banda protagonisti delle domande rivolte al tecnico: "Samuel sta facendo un percorso particolare, va messo nelle condizioni di far bene. Può darsi che parta dal primo minuto, così come è possibile che entri a gara in corso. Per quanto riguarda Banda posso invece dirvi che è giovane e quindi ci sta che il suo rendimento sia un po' calato. Bisogna capire che negli ultimi mesi gli è cambiato il mondo. Ciononostante ha sempre fatto abbastanza bene, anche con la Fiorentina mi è piaciuto. La prestazione di Bologna è stata un incidente di percorso, si rifarà. Contro la Juve, anche se non dal primo minuto, sarà certamente della partita". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). zzc/ari/red 28-Ott-22 15:30