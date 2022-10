Calcio: Dionisi “A Napoli con ambizione e un pizzico di presunzione”

"Il Sassuolo al Maradona metterà in campo il proprio gioco, senza snaturarsi", così il tecnico neroverde SASSUOLO (ITALPRESS) – Quella di domani a Napoli è più di una montagna da scalare per il Sassuolo, quasi una mission impossible sul campo della squadra più in forma d'Europa, ma Alessio Dionisi non vuole partire battuto. "Dobbiamo avere un pizzico di presunzione – spiega – ma anche ambizione per pensare di andare là e avere le occasioni per provare a ottenere un risultato positivo. Sappiamo che il Napoli di questo momento rende la partita quasi ingiocabile e ha fatto grandissimi risultati in Champions e campionato. Li sta ottenendo per merito, per gioco, per organizzazione. Noi non ci snatureremo, andremo là con le nostre caratteristiche: gioco, organizzazione e individualità". Dall'altra parte ci sarà anche Giacomo Raspadori, che l'anno scorso proprio Dionisi ha fatto "esplodere" in neroverde. "Non mi stupisco di quello che sta facendo – spiega – è andato a Napoli per quello che ha fatto qui, è entrato come sa fare lui in una squadra nuova. E' destinato a ottenere grandi cose. Lo saluterò, sarò contento di vederlo e forse anche lui sarà emozionato. Lui ha bisogno solo di essere accompagnato, a Napoli come quando era qua". Il tecnico parla dei singoli neroverdi, dal trascinatore Frattesi all'assente Berardi fino al "mal di gol" di Pinamonti. "Frattesi quest'anno non ha ricominciato da dove ha finito – spiega -. Ha avuto un rendimento altalenante forse a causa del mercato, come può succedere a un giovane. Ma è rimasto con la volontà di rimanere e le sue prestazioni lo dimostrano. Berardi si è allenato fino a poco fa, ma non lo ha fatto con la squadra. Domani non sarà della partita e a oggi non so dire i suoi tempi di recupero. Però il fatto che si stia allenando da una settimana è positivo. Pinamonti? Se dovesse giocare dall'inizio mi auguro che continui con la striscia di prestazioni positive che sta facendo, i gol presto arriveranno". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ds/ari/red 28-Ott-22 15:43