Calcio: Manchester Utd, Ten Hag “CR7? Non molla e gol lo ha premiato”

"Stiamo migliorando ma serve tempo, non si può passare subito da 0 a 100" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Il gol di Ronaldo? Non si è arreso, come in tutta la sua carriera, è per questo che è così bravo. Alla fine ha ottenuto la sua ricompensa". Erik Ten Hag spera di aver finalmente ritrovato CR7: ricomposta la frattura, il portoghese ha giocato titolare in Europa League, trovando anche la rete contro lo Sheriff. L'auspicio è che Ronaldo possa ripetere i numeri della scorsa stagione. "Sta a lui – ribatte il tecnico del Manchester United – Ma se guardo alle occasioni che si crea e a quelle che la squadra crea per lui, al modo in cui sa ancora farsi trovare nel posto giusto e alla sua capacità di finalizzare, penso sia possibile". Ten Hag non vuole fare distinzioni fra chi gioca in campionato e chi in Europa League: "Abbiamo bisogno di vincere delle partite e per riuscirci non bastano 11 giocatori, serve tutta la rosa". Per quanto riguarda il suo progetto, "costruire una squadra richiede tempo, non puoi passare subito da zero a 100. Io sono il più impaziente ma stiamo comunque migliorando, i ragazzi hanno capito che si difende in 11 e ora dobbiamo crescere nella fase offensiva, che è la parte più difficile. Vorrei accelerare questo processo ma non si può".