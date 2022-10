Calcio: Napoli, Kim Min-Jae “Giocando così arriverà lo scudetto”

"In tre mesi la realtà ha superato di gran lunga le mie più fantasiose aspettative" NAPOLI (ITALPRESS) – "Il nostro obiettivo è riscrivere la storia del Napoli e i 12 successi di fila ci dicono che siamo sulla strada giusta. So che la città aspetta il titolo da più di trent'anni e sono certo che alla fine del campionato conquisteremo lo scudetto, se saremo in grado di giocare sempre così". Non sembra avere molti dubbi Kim Min-jae, difensore coreano che sta facendo le fortune di Spalletti. Chiamato a raccogliere l'eredità di Koulibaly ("Sento un peso fortissimo sulle mie spalle, perché Koulibaly è stato una leggenda del Napoli e sostituirlo è per me una grande responsabilità: nei confronti dei tifosi e pure dei miei compagni, che mi hanno accolto davvero benissimo"), Kim non ci ha messo molto ad ambientarsi. "Era la mia grande occasione e l'ho colta al volo, dopo aver fatto una tappa in Turchia – racconta in un'intervista a 'Repubblica' – L'offerta che mi è arrivata in estate dal club azzurro era la migliore e non ho esitato un attimo ad accettarla, ma nemmeno io mi aspettavo di vivere una escalation così vertiginosa ed esaltante: siamo primi in Serie A e nel nostro girone di Champions, in tre mesi la realtà ha superato di gran lunga le mie più fantasiose aspettative". A proposito dell'Europa, "in Champions invece bisogna vivere alla giornata, con l'obiettivo minimo di perdere più tardi possibile, se proprio sarà inevitabile alzare bandiera bianca", aggiunge Kim, cresciuto con Sergio Ramos come idolo e pronto a trascinare la sua Corea anche ai prossimi Mondiali ("giocare qui ad altissimi livelli, in Serie A e in Champions, mi servirà sicuramente pure in Qatar"). Ma per ora pensa solo al Napoli. "Siamo noi la squadra da battere? Bisogna chiederlo ai nostri avversari, non saprei rispondere. Ma parlo per me e non ho dubbi: è soprattutto la Juve la squadra che voglio sconfiggere. So che i tifosi napoletani non la amano tanto… La mia avventura italiana è appena iniziata e sono convinto che arriveranno anche dei momenti più difficili. Ma vincere un titolo qui sarebbe davvero fantastico". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Ott-22 09:56