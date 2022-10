Calcio: Processo Neymar, procura ritira tutte le accuse

L'attaccante e il Barcellona erano stati chiamati a rispondere di frode BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Clamorosa svolta nel processo in corso a Barcellona sul trasferimento di Neymar dal Santos in blaugrana nel 2013: la procura ha ritirato tutte le accuse. Tutto partiva dalla denuncia per corruzione e frode da parte del fondo Dis, all'epoca proprietario del 40% del cartellino del giocatore, che riteneva di aver ricevuto una cifra inferiore di quella a cui avrebbe avuto diritto. "Questo processo si è basato su presunzioni, non su prove", ha riconosciuto il pm, scagionando dunque tutti gli attori del caso. Per Neymar, sfilato fra i testimoni, erano stati chiesti due anni di carcere e 10 milioni di euro di multa mentre l'ex presidente del Barcellona, Sandro Rosell, rischiava una condanna a 5 anni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Ott-22 14:00