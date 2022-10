Calcio: Serie A. Nessun rinvio, Monza-Bologna si giocherà lunedì 31

La Lega ha confermato che il posticipo della 12esima giornata si giocherà regolarmente MILANO (ITALPRESS) – La Lega Serie A non ha accolto la richiesta da parte del Monza di posticipare la gara in programma lunedì 31 ottobre 2022 all'U-Power Stadium contro il Bologna: i brianzoli avevano richiesto il rinvio dopo l'episodio che ha coinvolto il difensore Pablo Marì – accoltellato alla schiena in un centro commerciale da un 46enne con problemi psichici -, ma a causa della mancanza di una data utile la richiesta è stata respinta. La gara dunque si svolgerà regolarmente alle ore 20.45. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/ari/red 28-Ott-22 18:43