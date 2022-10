Calcio: Tottenham, Conte “Con Var dovrebbe essere impossibile sbagliare”

"Il gol annullato a Kane? Decisione errata che ci ha danneggiato molto" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Ho detto quello che ho detto e non ho cambiato idea". Antonio Conte prova a resistere ma alla fine sbotta. Il gol annullato dal Var a Kane in Champions che è costato la vittoria sullo Sporting e soprattutto la qualificazione anticipata agli ottavi di Champions lo fa ancora infuriare. "La decisione è stata sbagliata e ci ha danneggiato molto. È impossibile fare errori con la Var: hai uno schermo, hai il tempo, non si può sbagliare. La Var è un grande aiuto per gli arbitri affinchè possano prendere le decisioni migliori ma hanno iniziato a dare interpretazioni diverse. Quando sono a casa e guardo un'altra partita, appena vedo le immagini per me è facile decidere. E invece vedi gli arbitri prendere la decisione opposta e a quel punto ti chiedi: o io non conosco il calcio o forse stanno guardando altre immagini". Anche sulla tempistica Conte ha da ridire ("ti ritrovi a festeggiare salvo poi dover aspettare cinque minuti per una decisione del Var, così non è calcio, stoppi le emozioni di tutti, soprattutto dei calciatori") e aggiunge: "Spero in ogni situazione di vedere onestà, chiedo solo questo. Per sbagliare col Var devi essere davvero… Non voglio nemmeno dire quello che penso". Fra pochi giorni, il 2 novembre per l'esattezza, Conte taglierà intanto il traguardo del suo primo anno al Tottenham. "Dico sempre che mi sto godendo questa esperienza qui e in un anno abbiamo fatto un grande cammino insieme. Ho scoperto un club moderno, con un centro d'allenamento fantastico e uno stadio incredibile. E poi la passione e le aspettative dei nostri tifosi, che sono molto alte: continuo a godermi ogni giorno qui". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Ott-22 16:09