F.1: Ricorso Alpine accolto, restituito ad Alonso 7^ posto Gp Usa

Lo spagnolo era stato sanzionato con 30" di penalità e retrocesso in 15^ piazza CITTA' DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Fernando Alonso ritrova i sei punti conquistati ad Austin. La Fia, infatti, ha accolto il ricorso della Alpine contro il reclamo della Haas che aveva spinto i commissari di gara a infliggere 30" di penalità al pilota spagnolo, retrocedendolo di fatto dal settimo al 15esimo posto. L'ex ferrarista era stato sanzionato perchè, dopo l'impatto con Stroll, aveva perso lo specchietto retrovisore destro e dunque avrebbe proseguito la gara in condizioni non sicure. Ma la Alpine ha fatto notare che il pilota non era stato informato dalla direzione gara che la sua monoposto era danneggiata e che il reclamo della Haas era stato presentato con 24 minuti di ritardo rispetto alla deadline, obiezioni che sono state accolte ripristinando così l'ordine d'arrivo del Gran Premio degli Stati Uniti. Ieri Alonso si era detto fiducioso sull'esito dell'appello: "Sono ottimista sul fatto che manterremo la settima posizione. Non è stata mostrata la bandiera arancione e nera, la macchina è passata al parco chiuso e, in più, il reclamo è stato presentato tardi. Se la decisione fosse giusta aprirebbe un problema enorme per la F.1 perché con un congegno aerodinamico fissato male si dovranno fermare tutte le macchine". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 28-Ott-22 08:48