Tennis: Atp e Wta lanciano United Cup, inaugurerà stagione in Australia

Sarà un evento a squadre misto, al via 18 nazioni ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo evento a squadre per inaugurare la stagione, organizzato da Atp e Wta. È la United Cup, che scatterà in Australia dal 29 dicembre per concludersi l'8 gennaio e alzerà così il sipario sul 2023. Al torneo parteciperanno 18 nazioni suddivise tra Brisbane (Pat Rafter Arena), Perth (RAC Arena) e Sydney (Ken Rosewall Arena). Fino al 4 gennaio si disputerà la fase a gironi, dal 6 all'8 a Sydney avrà luogo la fase finale. La prima edizione della United Cup metterà in palio fino a 500 punti per il ranking Atp e Wta e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari. Le sei nazioni con i numeri 1 meglio classificati nel ranking Atp e le sei con le numero 1 più in alto nel ranking Wta saranno certe di prendere parte alla United Cup. Le altre sei, si legge, "saranno determinate dal ranking combinato dei numero 1 di ciascuna nazione nelle due classifiche. Ogni nazione potrà portare da tre a quattro rappresentanti per ciascuno dei due circuiti". Per quanto riguarda il format, ogni città "ospiterà due gruppi di tre nazioni che si affronteranno con la formula del round robin". Ogni incontro tra due nazioni comprenderà due singolari Atp, due singolari Wta e un doppio misto. Le vincitrici dei gironi ospitati in una stessa città si incontreranno per un posto in semifinale. Le tre nazioni che emergeranno nelle tre città occuperanno tre dei quattro posti in semifinale. L'ultimo andrà alla migliore delle altre nazioni, che sarà ripescata e completerà così il gruppo delle semifinaliste di scena alla Ken Rosewall Arena di Sydney dal 6 all'8 gennaio. Il sorteggio si svolgerà il 10 novembre. In quella data si conosceranno le prime sedici nazioni e si definiranno i gironi. Le ultime due nazioni saranno invece determinate la settimana successiva alle Atp Finals, dopo il 21 novembre. La United Cup, ha spiegato il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi, "segna un grande passo avanti per il gioco del tennis. E, cosa ancora più importante, creerà nuove incredibili esperienze per i nostri tifosi. Non vediamo l'ora di vedere uomini e donne competere insieme, con la possibilità di guadagnare anche punti per la classifica, e lanciare la nuova stagione come mai prima". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 28-Ott-22 10:52