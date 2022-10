Tennis: Torneo Vienna. Sinner eliminato nei quarti da Medvedev

L'altoatesino si ferma contro il russo, vincente in due set per 6-4 6-2 VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Jannik Sinner nei quarti di finale dell'"Erste Bank Open", Atp 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si sta disputando sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.12 del ranking e sesto favorito del seeding, si è arreso al russo Daniil Medvedev, n.4 del ranking e primo favorito del seeding, con il punteggio di 6-4 6-2. Il 26enne moscovita aveva vinto tutte e tre le sfide precedenti, sempre sul veloce indoor, con l'altoatesino. L'azzurro era rientrato nel tour a tre settimane e mezzo dall'infortunio alla caviglia destra rimediato in semifinale a Sofia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 28-Ott-22 18:14