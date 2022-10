Calcio: Cataldi punta Salernitana e parla da leader “Con Sarri miglioro”

Vecino favorito su Luis Alberto, Milinkovic-Savic diffidato ma in campo ROMA (ITALPRESS) – La Lazio sfida la Salernitana e cerca continuità prima delle sfide cruciali contro Feyenoord e Roma. Maurizio Sarri non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. In compenso, ci ha pensato Danilo Cataldi a caricare l'ambiente a 24 ore dal match dell'Olimpico: "La Salernitana è una squadra in fiducia, che ha mantenuto lo stesso allenatore inserendo giocatori importanti. Per questo mi aspetto una partita molto complicata", spiega il centrocampista biancoceleste in un'intervista pubblicata sul match program del club. "Come collettivo danno il meglio di loro, è una squadra difficile da affrontare anche sui cross e sulle seconde palle – aggiunge -. Hanno due bravi esterni come Candreva e Mazzocchi che fanno la differenza, sarà difficile batterli". Riserva sotto Inzaghi, titolarissimo con Sarri: Cataldi è uno degli intoccabili dei biancocelesti: "Il mister e lo staff mi aiutano ogni giorno a migliorare, c'è un confronto continuo sulle situazioni che capitano in ogni partita, che diventa quindi un'opportunità per crescere. Stiamo facendo un ottimo lavoro e vogliamo ancora fare meglio", aggiunge. Contro la Salernitana, Cataldi agirà in regia. Vecino è in vantaggio su Luis Alberto, mentre Milinkovic-Savic dovrebbe partire dal 1' nonostante la diffida ad una settimana dal derby. "Andremo dritti per la nostra strada", aveva detto Sarri mercoledì a proposito dell'impiego del serbo. Dopo la splendida prova con l'Atalanta, l'allenatore non tocca l'attacco. Felipe Anderson partirà da falso nove, Pedro e Zaccagni agiranno ai suoi lati. Pochi dubbi anche in difesa: Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic saranno i titolari all'Olimpico. La sfida di domenica sarà l'occasione speciale anche per ricordare Vincenzo Paparelli, nella settimana del 43esimo anniversario della sua tragica morte. Claudio Lotito infatti consegnerà una targa commemorativa al figlio Gabriele. Un momento emozionante sotto gli occhi di Ciro Immobile, ancora fermo in tribuna. L'attaccante è nel pieno del percorso di recupero e sui social condivide i progressi. L'ultimo video postato lo ritrae mentre svolge un esercizio propedeutico alla corsa con skip sul posto sul trampolino elastico. Il derby è troppo vicino, ma per la Juventus può farcela. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 29-Ott-22 18:36