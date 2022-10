Calcio: Monza, Pablo Marì sarà operato in giornata

Il difensore è stato ferito nel pluri-accoltellamento al centro commerciale di Assago MILANO (ITALPRESS) – Sarà operato questa mattina all'ospedale "Niguarda" il difensore spagnolo del Monza, Pablo Marí, 29 anni, ferito alla schiena nel pluri-accoltellamento, ad opera di un folle, ieri sera in un supermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago. Lo confermano all'Italpress fonti dell'ospedale milanese. Marì sarà operato alla schiena, dove è stato colpito con un coltello dal 47enne italiano autore dell'aggressione, ora agli arresti in un ospedale psichiatrico cittadino. Pablo Marì aveva ricevuto ieri sera la visita del tecnico Raffaele Palladino e dell'ad Adriano Galliani: "E' lucido, è troppo forte, ha detto anche 'lunedì sera sarò in campo'. Ha una forza incredibile", la testimonanzia del dirigente dei brianzoli. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb5/glb/red 28-Ott-22 09:16