Calcio: Serie A. Allegri “Abbiamo meritato la vittoria”

Il tecnico bianconero dopo l'1-0 col Lecce "Fagioli? Ha grandi qualità" LECCE (ITALPRESS) – "La squadra si è ben comportata, a parte l'ultimo tiro concesso al Lecce con il palo colpito. Potevamo però fare gol prima dell'1-0. Nel primo tempo abbiamo sbagliato alcuni passaggi ma nel secondo siamo andati meglio e abbiamo portato a casa la vittoria". Massimiliano Allegri commenta così il successo di misura per 1-0 ottenuto al "Via del Mare" contro il Lecce. "Fagioli ha grandi qualità. Ha fatto un percorso in cui si è 'imbastardito' nel ruolo. Il suo ruolo è giocare davanti alla difesa ma non l'ha mai fatto. Ha fatto un gran gol". In campo, tra i bianconeri, anche diversi giovanissimi: "Si sono comportati bene i giovani, ben supportati dagli anzianotti. È un momento non semplice e i ragazzi si sono meritati la vittoria. Miretti ha fatto una buona partita così come Soulè. A volte ci sono coincidenze piacevoli, fa strano dover ringraziare McKennie che non era al meglio e l'ho sostituito nell'intervallo con Fagioli. Nel calcio come nella vita si cade e ci si rialza. Non può andare sempre tutto bene e non può andare sempre tutto male. Bisogna avere una sana follia e rischiare con una certa dose di incoscienza, a volte essere troppo razionali è un male. Non posso che ringraziare tutti per essere stati in grado di tornare con la testa sul campionato dopo la delusione di Champions". Il tecnico ricorda che "era dal marzo dell'anno scorso non vincevamo 3 partite di seguito e quindi sì che sono soddisfatto. Abbiamo raggiunto quota 22 punti e un piccolo primo obiettivo è stato raggiunto", ha concluso Allegri. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/xd6/glb/red 29-Ott-22 20:59