Calcio: Serie A. Spalletti “Concesso troppo ma siamo un grande gruppo”

"In alcune situazioni non ho visto la stessa puntualità di sempre" NAPOLI (ITALPRESS) – "Complimenti alla squadra, anche se oggi abbiamo rischiato più del dovuto". Queste le parole di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida che ha visto gli azzurri trionfare per 4-0 contro il Sassuolo. Successo che porta i partenopei ad allungare in testa alla classifica sul Milan. "Devo fare i complimenti alla squadra per questo filotto di partite – ha esordito Spalletti -. Oggi però abbiamo concesso troppo per quelle che sono le nostre qualità e per come si è sviluppata la gara. In alcune situazioni non ho visto la stessa puntualità di sempre, anche se siamo sempre stati in controllo della gara. Ho tra le mani un gruppo di professionisti che si divertono e che allo stesso tempo vogliono raggiungere un obiettivo, lavorando con attenzione e sacrificio, questa è la chiave di tutto. Io non riconosciuto in Italia? Ognuno merita ciò che dimostra. In generale c'è chi usufruisce di una stampa migliore, dalle amicizie che ci sono in questo doppio campo. La partita con l'Atalanta rappresenterà una sfida importante. Da Bergamo in pochi tornano con risultati positivi – ha chiuso Spalletti -, anche perché la qualità dei nerazzurri è importante e proprio per questo conquistare tre punti lì potrebbe valere qualcosa in più". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/xd6/glb/red 29-Ott-22 17:33