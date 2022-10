Calcio: Sottil “Senza parole per Pablo Marì,serve grande gara a Cremona”

"L'Udinese non deve porsi obiettivi a lungo termine, dobbiamo essere lucidi e determinati", dice il tecnico dei friulani UDINE (ITALPRESS) – "Dispiace per Pablo Marì e le altre persone che purtroppo sono state ferite. Una è addirittura morta, siamo senza parole. È una situazione sconvolgente, drammatica". Inizia da qui il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil che, alla vigilia del match in casa della Cremonese, parla di quando accaduto ad Assago con l'aggressione subita dal difensore del Monza, lo scorso anno in Friuli. "Purtroppo questi episodi capitano, anche se inspiegabili – prosegue – Si spera che la nostra politica possa dare una svolta a questo tipo di eventi. I ragazzi erano tutti dispiaciuti per Pablo Marì, qualcuno lo ha chiamato ed è stato rassicurato sulle sue condizioni. So che per fortuna la coltellata non ha toccato organi vitali o fatto danni più gravi, spero che valga lo stesso per gli altri feriti, che possano tornare a stare bene presto. Ho letto che il ragazzo rientrerà in campo tra tre mesi, ma la cosa più importante è la salute". Spazio alla partita e a una sfida, quella in casa della Cremonese, che presenta difficoltà notevoli nonostante l'ultimo posto dei grigiorossi, ma Sottil è ottimista. "Stanno benissimo, è stata una settimana all'insegna del duro lavoro, come le precedenti. Siamo tutti concentrati nell'affrontare ogni giorno gli allenamenti. Siamo sereni, lucidi, consapevoli di quello che dovremo fare contro la Cremonese", ha spiegato il tecnico che poi parla del collega Massimiliano Alvini. "Un allenatore ben organizzato, ovunque è stato ha sempre dato un'identità alle sue squadre. Anche quest'anno ha portato avanti le sue idee di gioco, poi questa è una categoria difficilissima e molto competitiva. La Cremonese poteva avere dei punti in più – riconosce il tecnico – È una squadra in salute, fisica, e noi non dobbiamo sottovalutarli: abbiamo sempre rispetto sempre per l'avversario, non ci interessa la classifica. Vogliamo metterli in difficoltà, sapendo che non sarà una partita facile". Alvini sembra essere all'ultima spiaggia, dato che i grigiorossi sono ancora a secco di vittorie, ma questo "non ci deve interessare – afferma Sottil -. Pensiamo solo quello che vogliamo fare in campo. Loro hanno cambiato sistema di gioco in queste ultime partite. Sono sempre stati aggressivi, ma una volta in campo vedremo come avranno deciso di contrapporsi". "Per prima cosa penseremo a noi e alla nostra organizzazione, e domani mi aspetto una grande prestazione di calma e determinazione, con quella lucidità che ti porta a fare sempre la cosa giusta per 100 minuti – ha spiegato Sottil -. Bisogna fare quello che stiamo facendo da inizio campionato, giocando con serenità e ritmo, sulle cose che sappiamo fare. Non dobbiamo porci obiettivi a lungo termine che la mente non riconosce o avere l'assillo del futuro". Su Becao Sottil dice: "Sta recuperando da un problema muscolare, credo ci vorrà ancora un po' di tempo. Per il resto ho già deciso chi giocherà domani". Più di 2000 tifosi attesi in trasferta a Cremona e il tecnico li definisce "spettacolari. È un grande segno non solo di attaccamento, ma anche di maturità nel capire che è una partita molto importante. È una cosa bellissima che apprezzo tantissimo. I tifosi friulani sono molto attaccati e avremo un ulteriore motivo per fare una buona prestazione e andare alla ricerca di un risultato prestigioso". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 29-Ott-22 15:12