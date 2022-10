Calcio: Verona.Bocchetti”Roma fortissima,noi meritiamo altra classifica”

"Sono fiducioso, la classifica non è quella che meritiamo" VERONA (ITALPRESS) – "I ragazzi in settimana hanno lavorato bene. Abbiamo analizzato gli errori, rivisto le cose da non fare e da non ripetere, lavorando sull'aspetto psicologico. Sono dei professionisti esemplari". Questo il pensiero di Salvatore Bocchetti, allenatore del Verona, in vista della sfida contro la Roma, in programma lunedì alle ore 18.30 al 'Bentegodi'. Gli scaligeri, lo scorso anno, contro i giallorossi ottennero una vittoria importante che segnò la svolta del loro torneo: "Mi ricordo di quella partita e l'ho rivista – ha raccontato Bocchetti -. Spero in un risultato simile, ma sono due partite diverse. Non dobbiamo vivere di ricordi, guardiamo avanti e cerchiamo di fare una bella partita lunedì". I gialloblù fin qui hanno vinto una sola gara, lo scorso 4 settembre, in casa contro la Samp. Solo dieci gol realizzati e 21 subiti: "Migliorare fase difensiva? Sicuramente bisogna lavorare di più in questo senso, poiché un motivo deve esserci. La soluzione è quella di analizzare gli errori e capire dove crescere, tutti insieme. I risultati poi arriveranno". Chiaramente, dall'altra parte c'è un'avversaria di tutto rispetto, la Roma di José Mourinho: "Una squadra fortissima, con grandissimi giocatori in tutti i reparti. Sfruttano bene le caratteristiche degli attaccanti e degli esterni. Ha vinto una coppa europea lo scorso anno ed è guidata da un grande allenatore, un'icona di questo sport. Mourinho può solo essere ammirato. Sono prerogative che spiegano quanto sarà difficile il prossimo incontro". Infine, sulle ultime uscite: "Contro Milan e Sassuolo sono arrivate buone prestazioni, è un peccato aver raccolto poco dal punto di vista realizzativo e aver sfruttato poco le tante occasioni create. Credo però che questa sia la strada giusta, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, con questa determinazione. Io sono fiducioso. La classifica non è quella che meritiamo", ha concluso Bocchetti. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 29-Ott-22 16:28