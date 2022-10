Calciomercato: ManUtd. Valencia e Inter sul centrocampista Van De Beek

Il centrocampista olandese potrebbe lasciare i red devils a gennaio LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Donny Van de Beek non è mai riuscito a dimostrare il suo valore da quando indossa la maglia del Manchester United. Centrocampista ex Ajax di 25 anni, però, continua ad avere vari estimatori che non hanno dimenticato il potenziale messo in mostra con il club olandese. Secondo la stampa spagnola e quella britannica, già a gennaio il giocatore potrebbe cambiare maglia e cercare di rilanciarsi altrove, anche se ora sulla panchina dei red devils c'è Erik Ten Hag con cui ha dato il meglio di sè ai tempi dell'Ajax. Tre le società che si sarebbero mosse per Van De Beek: il Valencia di Gattuso e l'Inter di Inzaghi su tutte, ma non va dimenticato il Leicester in Premier. Secondo gli spagnoli di TodoFichajes e Manchester Evening News, l'olandese è uno dei rinforzi chiesti da Gattuso per gennaio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 29-Ott-22 11:40