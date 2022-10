Calciomercato: Tottenham. Trattativa rinnovo Kane dopo Qatar, c’è Bayern

Contratto in scadenza nel 2024 per il bomber che intende concentrarsi sul Mondiale prima di pensare al futuro LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Trattativa congelata. Non per problemi tra le due parti, ma per prendersi un po' di tempo e consentire al capitano di concentrarsi sul Mondiale. Secondo il "The Evening Standard" questa la situazione tra il Tottenham ed Harry Kane, in ottica rinnovo di un contratto che scadrà nel 2024. Il bomber degli Spurs di Antonio Conte ha iniziato alla grande la stagione, segnando 10 gol in 12 partite di Premier League, il suo legame con il club è forte nonostante la voglia di nuove avventure manifestata due estati fa con un lungo tiro e molla concluso con la conferma. L'arrivo di Conte è stato importante per Kane e anche il futuro del tecnico italiano inciderà sulle sue decisioni. Intanto il "The Express", però, fa sapere che il Bayern Monaco continua a pensare al capitano della nazionale inglese per la prossima stagione. I campioni di Germania cercano il sostituto di Robert Lewandowski, un centravanti vero, e vedono in Kane la soluzione giusta. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 29-Ott-22 12:13