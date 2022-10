F.1: Budget cap. Horner “Accettate nostre attenuanti, multa salata”

Il team manager della Red Bull: "Sforamento pari a meno dello 0,5 per cento del bilancio". ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo adottato la stessa metodologia delle ultime stagioni nella stesura del bilancio. Poi, quando la FIA ha analizzato il nostro bilancio, ha riscontrato delle anomalie. Appena, a settembre, abbiamo ricevuto dei rilievi, abbiamo risposto immediatamente. Poi le varie insinuazioni emerse ci hanno sorpreso e ci hanno scioccati. Eravamo in violazione per un milione e ottocentomila sterline. La FIA ha accettato le nostre attenuanti, derivanti dal fatto che per il primo era cambiato il regime relativo ai bilanci". Così, in conferenza stampa, Christian Horner, team manager della Red Bull Racing, a proposito del patteggiamento fatto con la FIA per le violazioni relative al budget cap. "Della somma relativa alla violazione, una parte abbondante, pari a circa un milione e quattrocentomila sterline, era dovuta a un pagamento in più di tasse. Quindi lo sforamento era solo di quattrocentomila sterline, pari a meno dello 0,5 per cento del bilancio", ha aggiunto Horner. "Pagheremo una penalità grossa, non certo irrisoria, come qualcuno ha detto. Parliamo di 7 milioni di dollari di multa, di certo salata, e della limitazione del 10% nei test aerodinamici per un anno", ha concluso il team manager della Red Bull Racing. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 28-Ott-22 18:55