Fiorentina, Italiano “Basta alti e bassi, riprendiamoci i punti persi”

"Subiamo gol evitabili, dobbiamo crescere nella fase difensiva", dice il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) – "Questa classifica non rispecchia il nostro valore, abbiamo qualche punto in meno rispetto a quello che forse meritiamo e dobbiamo cercare di andarcelo a riprendere". Fiorentina a caccia di un successo che in campionato manca da oltre un mese e di punti utili per evitare di essere risucchiati nella corsa salvezza, quella che domani alle ore 15 affronterà allo stadio 'Picco' lo Spezia. Vincenzo Italiano alla vigilia ha presentato la sfida parlando in maniera inequivocabile di una posta in palio molto alta contro la formazione allenata da Luca Gotti. "In Conference siamo riusciti a recuperare, non lo stiamo facendo in campionato e domani abbiamo una possibilità di fare punti, risalire in classifica, cosa che dobbiamo cercare di fare velocemente – ha detto Italiano -. Dobbiamo trovare equilibrio, lavoriamo tutti i giorni per rimediare ai nostri errori. Alterniamo alti e bassi, cresciamo in attacco dove stiamo concretizzando con maggiore continuità, dobbiamo crescere a livello difensivo, ma anche di concentrazione e di attenzione. Subiamo gol evitabili e ingenui, quindi dobbiamo elevare la qualità quando difendiamo". Non sarà convocato per la gara contro lo Spezia Riccardo Sottil che si trascina da settimane problemi alla schiena. "Sta molto meglio, sta intensificando il lavoro, speriamo di averlo con noi presto in pianta stabile". Nelle prossime quattro partite "abbiamo tre gare di campionato, poi andremo in trasferta a Riga, ci attendono impegni che una squadra che vuole fare il salto di qualità deve approcciare per vincere – ha proseguito Italiano -. Dobbiamo sempre fare punti, alterniamo alti e bassi, una cosa da eliminare, ed essere più continui. Dobbiamo fare sempre prestazioni di qualità e puntare al massimo". In Conference League "siamo riusciti a vincere contro l'Istanbul Basaksehir, a garantirci il passaggio del turno, ora abbiamo un'ultima gara dove può ancora accadere di tutto – ha evidenziato il tecnico viola -. Affronteremo una squadra come il Riga che all'andata ci ha messo in difficolta', non siamo riusciti a batterli. Ci saranno in palio punti importanti per il primato. Siamo reduci da questa bella prestazione, vediamo domani cosa succederà". La sosta del campionato per i Mondiali "è una anomalia per tutti – ha concluso Italiano -. Non è mai accaduto, è la prima volta per tutti. Ci saranno dei giorni in cui si staccherà del tutto la spina e poi ci sarà una sorta di ritiro con lavoro e amichevoli. Ora concentriamoci in questa parte conclusiva del campionato, poi penseremo a gestire la sosta". 29-Ott-22