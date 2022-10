Prima vittoria in Nba e 21 punti per Paolo Banchero

L'italiano mette a referto anche 12 rimbalzi nel primo successo stagionale di Orlando NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Questa volta non ci sono ma nè però. Paolo Banchero può godersi pienamente l'ennesima ottima prestazione nella sua prima stagione Nba, ma soprattutto può festeggiare la prima vittoria di squadra da quando è approdato nella National Basketball Association. L'italiano per la sesta volta su altrettante partite supera quota 20 e continua a scalare le classifiche di specialità per un esordiente. Alla fine, però, la gioia più grande è legata al primo successo dei suoi Orlando Magic che battono, davanti al pubblico di casa, Charlotte con il punteggio di 113-93. Una vittoria convincente per cancellare lo 0 dalla casella delle affermazioni e nella quale Banchero è il miglior realizzatore dei suoi con 21 punti. Il suo contributo è anche nei 12 rimbalzi e 7 assist, il tutto riassunto nel +27 di plus/minus. In doppia cifra per i Magic anche Bamba (19 punti dalla panchina), Carter Jr. (15), Wagner (13), Boll (11) e Okeke (10 dalla panchina). Solo un italiano in campo nella notte Nba, visto che Simone Fontecchio non è sceso in campo nella sconfitta degli Utah Jazz sul parquet dei Nuggets, con Denver che si è imposta per 117-101 con i 26 punti di Hyland e i 22 di Porter Jr. Fontecchio non ha partecipato alla trasferta nel rispetto dei "protocolli di salute e sicurezza" legati al Covid, secondo quanto reso noto dai Jazz. Per Utah secondo ko stagionale. In tutto 11 le partite disputate nella notte Nba e ancora una volta c'è da segnalare la sconfitta, la quinta su altrettante partite, per i Lakers battuti dai Timberwolves per 111-102, nonostante i 28 punti di LeBron James. I trascinatori di Minnesota sono Edwards (29 punti), Gobert (22 punti e 21 rimbalzi) e Towns (21 punti) e per i Lakers è crisi nera. Vincono Hawks (136-112 sui Pistons con 36 punti e 12 assist per Young), Cavaliers (132-123 su Boston con 41 punti per LeVert), Sixers (112-90 contro i Raptors con 44 punti per Maxey), Pacers (127-117 sui Wizards con 27 punti e 10 rimbalzi per Turner), Bucks (119-108 sui Knicks con 30 punti, 14 rimbalzi e 9 assist per Antetokounmpo), Spurs (129-124 sui Bulls con 21 punti e 13 rimbalzi per Poeltl), Portland (125-111 sui Rockets con 27 punti e 15 rimbalzi per Nurkic) e Suns (124-111 contro i Pelicans con 27 punti per Bridges). – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 29-Ott-22 09:51