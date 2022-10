Rugby: Mondiali donne. Azzurre eliminate ai quarti, Francia vince 39-3

Per la nazionale femminile un traguardo comunque storico WHANGAREI (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Finisce tra le migliori 8 il cammino iridato della nazionale femminile di rugby in Nuova Zelanda. L'avventura si conclude dove era iniziata, a Whangarei, con le azzurre fermate per 39-3 nei quarti di finale da una Francia che per ottanta minuti ha macinato gioco, costringendo quasi costantemente Giordano e compagne nella propria metà campo e mantenendo sin dal calcio d'inizio il controllo del match, colpendo a freddo l'Italia dopo appena due minuti di gioco con l'ala Grisez. Un punteggio che rispecchia la superiorità numerica delle francesi, ma che non fa dimenticare lo splendido percorso e lo storico traguardo della qualificazione ai quarti di finale raggiunto dall'Italia di Andrea Di Giandomenico, primo allenatore a traghettare una squadra nazionale Fir alle fasi ad eliminazione diretta di una Rugby World Cup. Decisiva, nella ripresa, la seconda superiorità numerica concessa alle avversarie dall'Italia, con giallo a Turani dopo una mischia ordinata avanzante sui cinque metri italiani dopo che già nel primo tempo Magatti era stata costretta a lasciare il campo per dieci minuti sull'ultima azione. Se in avvio di ripresa erano arrivati solo tre punti dalla superiorità francese, tra il 23° e il 29° della ripresa la Francia ha messo il sigillo sul match, con tre mete in sei minuti a spaccare la partita e a spezzare un sogno azzurro capace, comunque, di accompagnare per oltre un mese tutto il movimento. Ad addolcire l'amarezza per l'eliminazione, nei dieci minuti finali il ritorno in campo a soli cinquanta giorni dall'infortunio al crociato destro subito proprio contro la Francia per Manuela Furlan, veterana e leader delle azzurre, protagonista di un incredibile recupero per poter prendere parte ad una partita comunque indimenticabile per il rugby italiano, come quella disputata a Whangarei. Lunedì l'Italdonne lascerà la Nuova Zelanda per rientrare, via Doha, in Italia. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/com 29-Ott-22 08:44