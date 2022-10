Salernitana, Nicola “Contro la Lazio utile per migliorare dettagli”

SALERNO (ITALPRESS) – Ecco la Lazio per la Salernitana, una delle formazione più in forma in questo momento in massima serie. Nicola non si fascia la testa ma cerca di spronare il gruppo. "Sa giocare bene tra le linee anche se ci sono rotazioni particolari, sa accelerare la giocata con triangolazioni strette e rapide – afferma Nicola – Dovremo giocare come una squadra che sa contrapporsi sia di reparto, sia in pressione sull'uomo. La Lazio sa stare bassa, mantenendo la linea difensiva stretta e compatta, con le ali larghe per sfruttare le ripartenze. Dovremo scivolare da tre a quattro e farlo con grande precisione. sarà una gara utile per migliorare i nostri dettagli, da questo punto di vista può darci una mano a migliorare l'interpretazione della linea difensiva. Insieme al Napoli è la squadra che gioca meglio in questo momento, sa alternare i ritmi della partita con grande precisione anche tecnica. Difficile affrontarla sotto il profilo della qualità del palleggio, ha giocato giovedì in coppa: davanti non hanno grande abbondanza e potrebbero decidere di confermare gli ultimi schieramenti, ma sostanzialmente il gioco è quello e quando dico che è un avversario che può darci una mano intendo che deve metterci l'input di voler migliorare l'aspetto dell'interpretazione della gara. La Lazio sta subendo poco, ha raggiunto un equilibrio importante". Nel frattempo, buone notizie dall'infermeria, con Bradaric che sembra aver recuperato. "Bradaric si è allenato, non ha problemi. – afferma – Possiamo immaginarlo titolare, ma vediamo domani. Voglio anche vedere chi schiererà Sarri, di conseguenza deciderò quale sarà il giocatore più idoneo da contrapporre". Resta il dubbio in mezzo al centrocampo: Bohinen o Radovanovic? "Bohinen sta progredendo sempre più, per lui sarà importante adesso la continuità di impiego, è la nostra direzione – aggiunge Nicola – Vediamo se dall'inizio a Roma o da subentrato, ma ora ha bisogno di giocare per completare definitivamente il recupero; abbiamo la possibilità di alternare i giocatori in quel ruolo. Manca Maggiore che potrebbe finalmente tornare a giocare nel suo ruolo, dopo avergli chiesto di occuparne un altro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). aro/gm/red 29-Ott-22 14:03