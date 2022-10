Tennis: Sorteggiati gironi Wta Finals, Swiatek con Gauff e Garcia

Nel gruppo Nancy Richey figurano invece Jabeur, Pegula e Sakkari ROMA (ITALPRESS) – Definiti i gironi delle Wta Finals, l'evento che chiuderà la stagione del circuito femminile. La cerimonia del sorteggio segna l'inizio ufficiale dell'evento, in programma dal 31 ottobre al 7 novembre alla Dickies Arena di Fort Worth, in Texas. I gironi sono intitolati a grandi campionesse Usa del passato: la numero 1 del mondo Iga Swiatek guida il Gruppo Tracy Austin dove affronterà Coco Gauff, Caroline Garcia e Daria Kasatkina; nel Gruppo Nancy Richey figurano invece Ons Jabeur, Jessica Pegula, Maria Sakkari e Aryna Sabalenka. In doppio, le numero 1 Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, campionesse in carica, guidano il Gruppo Rosie Casals (storica compagna di doppio e di lotta di Billie Jean King), insieme a Gauff e Pegula. Gabriela Dabrowski e Giuliana Olmos sono invece le più alte teste di serie nel Gruppo Pam Shriver. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 29-Ott-22 15:08