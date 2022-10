Zanetti lancia l’Empoli “Imparare dai nostri errori”

Il tecnico ha presentato il match dopo la pesante sconfitta rimediata contro la Juventus. EMPOLI (ITALPRESS) – Dopo la pesante sconfitta rimediata contro la Juventus, l'Empoli vuole tornare a macinare punti ma l'avversario è di quelli tosti. Non importa a mister Paolo Zanetti che si attende una risposta dai suoi in questo match contro l'Atalanta. "Si riparte imparando la lezione – dice il tecnico – . La sconfitta di Torino ci ha dato fastidio, la squadra non era mai mancata nelle prime partite. È una cosa che può accadere, contro le grandi squadre si può perdere, ma in altre occasioni siamo sempre usciti rinfrancati dalla prestazione. Dobbiamo imparare dai nostri errori – aggiunge il mister – e mettere dentro il concetto che bisogna avere sempre il cuore". Quella contro gli orobici è davvero una gara importantissima. "L'Atalanta è aggressiva, duellante e imposta con grande duttilità. I principi si vedono tutti, la costruzione e l'evoluzione di un progetto tecnico muta per tutti, si cerca di portare la squadra a una crescita e al proprio massimo. Tanto di cappello per l'Atalanta che per ciò che ha fatto. Affrontiamo una grande squadra, lo è da anni ed è cresciuta nel corso del tempo – spiega Zanetti – . Credo sia superfluo parlare di una gestione che ha cambiato il club e l'ha portato a livelli altissimi. Hanno calciatori di grande talento e tanta fisicità,. Non possiamo metterla solo sul piano tecnico". Il tecnico parla anche dei singoli. "Da Pjaca mi aspetto di più, è normale, lui è un potenziale campione in allenamento. Un giocatore così nell'Empoli può fare la differenza. In questo momento ha difficoltà per portare in partita quel che si vede in allenamento. Anche Bajrami quando si accende si vede un livello superiore, che va oltre la corsa e la generosità. Entrambi hanno dei colpi, Bajrami fa vedere a giornate alterne dei colpi importanti. Vorrei che fosse più continuo. Ebuhei è in grandissima crescita, la sua dote migliore è l'intelligenza tattica. Meno tecnico di Stojanovic ma bravo nell'uno contro uno difensivo". Sul possibile modulo Zanetti non si sbilancia. "Vedremo domani, nel futuro sicuramente potremmo giocare col doppio trequartista – ammette Zanetti – , perché dobbiamo trovare un'alternativa al nostro sistema classico. Per caratteristiche sia Pjaca che Bajrami sono più seconde punte che trequartisti, l'unico puro è Baldanzi. Ma questo non significa che non si possa giocare con le punte aperte". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mar/gm/red 29-Ott-22 15:13