Basket: Nba. Utah vince senza Fontecchio, Milwaukee resta imbattuta

Vittoria al fotofinish per i Jazz su Memphis, ancora un ko per i Nets NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Vittoria al fotofinish per Utah Jazz nella regular-season dell'Nba. Nella notte italiana, Utah, privo dell'azzurro Simone Fontecchio, inserito nel protocollo Covid, ha 'bruciato' Memphis Grizzlies per 124-123 con 32 punti di Bane e 30 di Brooks. Milwaukee resta l'unica imbattuta lega: i Bucks si impongono su Atlanta Hawks per 123-115 con 34 punti a testa di Antetokounmpo e Holiday; tra gli ospiti fa meglio Young, che finisce a referto da top-scorer con 42. Successi all'overtime per Charlotte Hornets (120-13 su Golden State Warriors) e Oklahoma City Thunder (117-111 sul parquet dei Dallas Mavericks). Quinta sconfitta in sei incontri per i Brooklyn Nets, messi al tappeto nell'impianto amico da Indiana Pacers per 125-116. Altri risultati: Sacramento Kings-Miami Heat 119-113; Chicago Bulls-Philadelphia 76ers 109-114. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 30-Ott-22 10:18